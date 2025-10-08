Meurtre au manoir - Coffret Jeu

Un drame est survenu au manoir Doyle. Votre ami, William Haynes, vient d'être assassiné dans son bureau. Parmi ses invités, qui peut être le coupable ? La séduisante Miss Parker ? Mrs Curry, l'amatrice d'art ? Le colonel Waddington, ancien offificier de marine ? Ou le Dr Pratt, pianiste renommé ? En bon détective, vous devrez parcourir les pièces du manoir pour dénicher des indices, questionner les suspects, trouver l'arme et l'heure du crime... Utilisez les objets à votre disposition, assemblez-les pour accéder aux éléments cachés et résoudre les énigmes qui vous permettront de démasquer le coupable.