Fatal abîme

Dans les mystères d'un village alpin, une enquête bouleversante mêle secrets enfouis et crimes inexpliqués. Un homme se réveille ligoté et bâillonné dans un vieux sanatorium désaffecté. Face à lui, une menace venue de son passé. Son corps sera retrouvé par deux adolescents amateurs d'urbex. C'est l'inspecteur Andreas Auer qui devrait récupérer l'affaire, mais, cloué sur son lit d'hôpital, il confie l'enquête à son adjointe, Karine. Très vite, la jeune femme met au jour une révélation glaçante : la région a récemment été le théâtre d'une série de viols passés sous silence. Et si l'homme assassiné avait été tué par l'une de ses victimes ?