Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Fatal abîme

Marc Voltenauer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans les mystères d'un village alpin, une enquête bouleversante mêle secrets enfouis et crimes inexpliqués. Un homme se réveille ligoté et bâillonné dans un vieux sanatorium désaffecté. Face à lui, une menace venue de son passé. Son corps sera retrouvé par deux adolescents amateurs d'urbex. C'est l'inspecteur Andreas Auer qui devrait récupérer l'affaire, mais, cloué sur son lit d'hôpital, il confie l'enquête à son adjointe, Karine. Très vite, la jeune femme met au jour une révélation glaçante : la région a récemment été le théâtre d'une série de viols passés sous silence. Et si l'homme assassiné avait été tué par l'une de ses victimes ? Tous les grands succès de Marc Voltenauer sont chez Pocket

Par Marc Voltenauer
Chez Pocket

|

Auteur

Marc Voltenauer

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fatal abîme par Marc Voltenauer

Commenter ce livre

 

Fatal abîme

Marc Voltenauer

Paru le 20/11/2025

348 pages

Pocket

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266352628
9782266352628
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.