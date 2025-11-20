Inscription
#Essais

Management des Equipes Agiles

Rachid Elkachradi

ActuaLitté
Dans un environnement professionnel en perpétuelle évolution, les équipes agiles doivent s'adapter rapidement aux défis tout en préservant leur cohésion. Rachid Elkachradi offre une approche flexible et dynamique, conçue pour répondre à ces enjeux tout en tenant compte des spécificités de chaque organisation. L'ouvrage poursuit trois objectifs fondamentaux avec l'adoption d'une structure agile qui permet à chaque lecteur de l'exploiter de manière flexible, en fonction de son propre contexte : - créer des équipes unies et collaboratives, où chaque membre trouve sa place et contribue activement à la réussite collective ; - développer des stratégies pour faire face aux imprévus et maintenir la performance dans un environnement en perpétuelle évolution ; - allier agilité, cohésion et résilience, en illustrant comment ces trois éléments interagissent pour créer une dynamique synergique. A travers sa conception agile, cet ouvrage s'adresse non seulement aux étudiants, chercheurs et consultants, mais aussi aux managers des secteurs privé et public. Ils pourront l'adapter à leurs équipes et organisations, en tenant compte des ajustements nécessaires pour une application optimale. Grâce à cette approche pratique et à une vision inspirante, les équipes agiles pourront transformer chaque risque en opportunité de succès collectif et organisationnel.

Par Rachid Elkachradi
Chez Association française de normalisation

|

Auteur

Rachid Elkachradi

Editeur

Association française de normalisation

Genre

Management

Management des Equipes Agiles

Rachid Elkachradi

Paru le 06/11/2025

172 pages

Association française de normalisation

28,00 €

ActuaLitté
9782124659449
