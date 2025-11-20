Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Florence

Jacques Rivière

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Republier Florence, le roman laissé inachevé par Jacques Rivière et édité à titre posthume par son épouse en 1935, accompagné des lettres inédites de l'écrivain à Antoinette Morin-Pons, l'une de ses inspiratrices, c'est placer côte à côte le romancier méconnu et l'épistolier intime. C'est rendre hommage, cent ans après sa disparition, à la complexité de sa personnalité et de son entreprise littéraire ; et, comme sous l'effet d'un révélateur, assister à la tentative de conversion d'un esprit hautement analytique - et perçu comme tel - à l'ardente pression du désir sensuel et de la pleine vie. Car s'il trace le portrait d'une épouse infidèle, Florence est surtout le récit très réflexif, et pour partie autobiographique, d'un homme que sa timidité, sa foi et surtout sa cérébralité tiennent éloigné des femmes, qu'il convoite pourtant intensément ; une figure sans mensonge, soumise au vertige d'une inaltérable soif d'authenticité qui, faute de contentement et de réciprocité, ajourne l'épanouissement du sentiment amoureux. Une tension jamais résolue, laissée ouverte et vibrante par la mort soudaine de son auteur et l'inachèvement du roman, ici établi d'après son manuscrit.

Par Jacques Rivière
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Jacques Rivière

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Florence par Jacques Rivière

Commenter ce livre

 

Florence

Jacques Rivière

Paru le 27/11/2025

544 pages

Editions Gallimard

26,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073137067
9782073137067
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.