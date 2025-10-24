Inscription
Roman francophone

Fight for you

Célia Haden

ActuaLitté
Quand l'amour devient un match, les règles changent. Adélie étouffe dans une vie qui n'est pas la sienne. Rongée par la culpabilité après un drame familial, elle s'efforce de suivre le chemin tracé par ses parents : épouser un ami influent de la famille et renoncer à ses rêves. Mais ses convictions s'effritent après une rencontre troublante avec un certain Julian, qui s'avère être son nouvel entraîneur de sport. Arrogant et provocateur, il semble déterminé à pousser Adélie dans ses retranchements. Ils n'ont rien en commun. Elle a grandi sans jamais manquer de rien, tandis que lui porte le poids d'un passé compliqué. S'il a réussi à se reconstruire, une colère sourde l'anime encore, nourrie par une soif de vengeance inassouvie. Chaque nuit, sur un ring clandestin, il se prépare à affronter un adversaire dans un combat risqué... Ils devraient s'éviter mais le goût du risque et le sentiment d'interdit sont irrésistibles. Adélie et Julian s'engagent alors dans un jeu où tension et désir se confrontent, mais quand les secrets finiront par ressurgir, lequel des deux cédera en premier ?

Par Célia Haden
Chez Hachette

|

Auteur

Célia Haden

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

Fight for you

Célia Haden

Paru le 24/10/2025

452 pages

Hachette

22,00 €

ActuaLitté
9782017335375
