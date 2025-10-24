Inscription
#Bande dessinée

La grande aventure de la BD

Julie Joly, L'Obs

ActuaLitté
Née au milieu du XIXe siècle, la bande dessinée a traversé les décennies sans jamais perdre son âme, mais en se chargeant des différents airs du temps. D'abord comique et plutôt réservée aux enfants, les "illustrés" ont évolué, et appris à parler à tous les publics, y compris adultes, à faire de la politique, à explorer le "je", à laisser s'exprimer les femmes, à s'ouvrir aux cultures non-occidentales (notamment japonaise)... "Le Nouvel Obs" retrace cette épatante histoire et propose son Palmarès des 100 meilleures BD du XXIe siècle.

Par Julie Joly, L'Obs
Chez L'Obs Hors-série Editions

|

Auteur

Julie Joly, L'Obs

Editeur

L'Obs Hors-série Editions

Genre

Histoire de la BD

La grande aventure de la BD

Julie Joly, L'Obs

Paru le 24/10/2025

96 pages

L'Obs Hors-série Editions

8,90 €

ActuaLitté
3663322134166
© Notice établie par ORB
