#Essais

La jeunesse du monde

Bruno de Stabenrath

ActuaLitté
"Pourquoi André Malraux ne leur avait-il jamais parlé de leur mère ? Ni même montré de photos, de lettres ? Rien. Ce silence terrible et répréhensible, Gauthier l'avait fort bien résumé : - Ce que nous a dit papa de notre mère tiendrait sur le dos d'un timbre-poste". Fils de l'écrivain et ministre André Malraux, Vincent et Gauthier jouissent d'une jeunesse privilégiée. Pris dans le tourbillon des années 1960, ils s'amusent, dansent et se grisent des promesses de l'époque au son du rock et des yéyés. Mais tout bascule un soir de printemps 1961, lorsque les deux frères perdent la vie sur une route de Bourgogne. S'agissait-il seulement d'un tragique accident ? En n'écartant aucune piste, Bruno de Stabenrath fouille les méandres d'une histoire méconnue et redonne vie à deux garçons magnifiques, que leur illustre père n'a plus jamais évoqués.

Par Bruno de Stabenrath
Editions Gallimard

|

Auteur

Bruno de Stabenrath

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Biographies

La jeunesse du monde

Bruno de Stabenrath

Paru le 20/11/2025

512 pages

Editions Gallimard

10,50 €

ActuaLitté
9782073116703
