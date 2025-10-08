Florilège érotique et confidences émoustillantes, Les Dessous croustillants de l'Histoire de France trousse un passé passionné où sexe et pouvoir s'entremêlent. Des amours interdits d'un révolutionnaire aux gaudrioles lestes d'un futur prix Nobel, de l'exhibitionnisme d'un président du Conseil aux jeux dévergondés d'une reine autoritaire, des rendez-vous clandestins d'un chef d'Etat aux exploits sexuels d'un prince troubadour, tout ce que vous avez voulu savoir sur la vie secrète des Grands vous est dévoilé. Une relecture éclairante, revigorante et irrésistible de vingt siècles d'une Histoire de France inédite et sensuelle.