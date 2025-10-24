La première présentation complète des collections femme de Jean Paul Gaultier, de ses débuts, à la fin des années 1970, jusqu'à ses adieux aux podiums, en 2020, à travers les images originales des défilés. Souvent présenté comme "l'enfant terrible de la mode" , Jean Paul Gaultier a insufflé une énergie nouvelle dans le prêt-à-porter avant de repousser les limites de la haute couture, brouillant les frontières entre masculin et féminin, raffinement et sous-culture, sans jamais cesser de célébrer les modèles de tous âges et origines. Réunissant plus de 40 ans de collections iconiques du créateur, Laird Borrelli-Persson retrace, en 124 défilés, l'histoire du couturier et de la maison de mode, si radicale et innovante, qui porte son nom. Avec plus de 1 300 photographies emblématiques et soigneusement sélectionnées, ce trésor d'inspirations est une référence indispensable pour les professionnels de la mode et les admirateurs de Jean Paul Gaultier. Déjà publiés dans la collection "Défilés" : Chanel, Dior, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Prada, Vivienne Westwood, Versace, Chloé, Givenchy.