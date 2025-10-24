Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Jean Paul Gaultier

Laird Borrelli-Persson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La première présentation complète des collections femme de Jean Paul Gaultier, de ses débuts, à la fin des années 1970, jusqu'à ses adieux aux podiums, en 2020, à travers les images originales des défilés. Souvent présenté comme "l'enfant terrible de la mode" , Jean Paul Gaultier a insufflé une énergie nouvelle dans le prêt-à-porter avant de repousser les limites de la haute couture, brouillant les frontières entre masculin et féminin, raffinement et sous-culture, sans jamais cesser de célébrer les modèles de tous âges et origines. Réunissant plus de 40 ans de collections iconiques du créateur, Laird Borrelli-Persson retrace, en 124 défilés, l'histoire du couturier et de la maison de mode, si radicale et innovante, qui porte son nom. Avec plus de 1 300 photographies emblématiques et soigneusement sélectionnées, ce trésor d'inspirations est une référence indispensable pour les professionnels de la mode et les admirateurs de Jean Paul Gaultier. Déjà publiés dans la collection "Défilés" : Chanel, Dior, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Prada, Vivienne Westwood, Versace, Chloé, Givenchy.

Par Laird Borrelli-Persson
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Laird Borrelli-Persson

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Grands couturiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jean Paul Gaultier par Laird Borrelli-Persson

Commenter ce livre

 

Jean Paul Gaultier

Laird Borrelli-Persson

Paru le 14/11/2025

632 pages

Editions de la Martinière

59,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040112730
9791040112730
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.