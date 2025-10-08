Pilotes de légende

Fernando Alonso, Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton, Jacky Ickx, Niki Lauda, François Cevert, Bruce McLaren, James Hunt, Charles Leclerc, Max Verstappen, Alain Prost, Jackie Stewart, Michael Schumacher, Ayrton Senna, Didier Pironi, Sebastian Vettel, Gilles Villeneuve, Lando Norris... Ne cherchez plus, ils sont tous là ! Plongez dans les coulisses des paddocks et prenez place dans les cockpits de ces champions d'exception, prêts à prendre le départ pour vous faire revivre leurs fabuleuses aventures. Retrouvez ces coureurs mythiques, les rivalités légendaires et les courses les plus grandioses qui ont ému et marqué à jamais des millions de spectateurs. Un livre collector plein d'anecdotes inédites et richement illustré pour contempler les rois de la pole position !