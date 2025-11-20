Love & Care Intégrale

Le père du marié : Avery mène une vie agréable. Il aime son travail de maquilleur et il est ravi d'être le Twink d'honneur du mariage de son meilleur ami. Il est tout à fait capable de subvenir à ses besoins, mais cela ne l'empêche pas de désirer un homme plus âgé qui s'occuperait de lui. Graham Hillingdon a enfin réparé sa relation avec son fils, et il est heureux de participer au mariage de ce dernier, même s'il aurait aimé être accompagné. Malheureusement, il n'a pas encore trouvé d'homme qui apprécie son côté à la fois dominant et attentionné ; peut-être même quelqu'un qui l'appelle Daddy... Quand Avery et Graham se rencontrent au mariage, l'attirance brûle entre eux, et ils finissent par passer une nuit torride ensemble. Graham s'assure qu'Avery sait exactement qui commande au lit, mais il est ensuite d'une douceur exquise. C'est exactement ce dont Avery a besoin, et Graham est certain d'avoir enfin trouvé celui qui désire ce qu'il a à donner. Aucun des deux ne veut se séparer le lendemain, mais entre leur différence d'âge et leur réticence à révéler leur relation au fils de Graham, ils se demandent s'ils ont une chance d'avoir un avenir ensemble. Mais aussi parfaits qu'ils soient l'un pour l'autre, le jeu n'en vaut-il pas la chandelle ? L'incertitude du lendemain : Peut-on tomber amoureux en un week-end ? Je crois que je viens de le faire. raham est le Daddy que j'ai toujours voulu. Il prend soin de moi et éveille mon désir de m'abandonner, mais les moments que nous avons passés ensemble existent dans un monde hors du temps, et je crains la réalité qui se rapproche. Nous vivons dans des villes différentes et nous sommes à des stades distincts de notre vie. Si notre relation doit durer, nous devons connaître nos limites et ce que nous voulons quand nous ne sommes pas dans un lit.