#Album jeunesse

Bienvenue à Topopolis

Paul Martin, Alexandre Batlle

ActuaLitté
Bienvenue à Topopolis, la plus incroyable cité souterraine que la Terre ait jamais connue ! Accompagne Topi et Pita dans leur enquête au coeur de la ville du peuple Taupe. Voyage avec eux dans les profondeurs, découvre les indices cachés et les mille détails de ce monde plein de surprises. Avec ton aide, les deux héros réussiront-ils à triompher de l'infâme Talpini, à retrouver leur tante Topaze, et à faire la lumière sur le mystère de l'étrange peuple des Rattops ? Une plongée étonnante et pleine d'humour dans un univers sans pareil ! Un livre à manipuler, à lire et à observer, pour vivre une aventure inoubliable !

Par Paul Martin, Alexandre Batlle
Chez Seuil jeunesse

|

Auteur

Paul Martin, Alexandre Batlle

Editeur

Seuil jeunesse

Genre

Seuil

Retrouver tous les articles sur Bienvenue à Topopolis par Paul Martin, Alexandre Batlle

Commenter ce livre

 

Bienvenue à Topopolis

Paul Martin, Alexandre Batlle

Paru le 24/10/2025

64 pages

Seuil jeunesse

17,90 €

ActuaLitté
9791023521986
© Notice établie par ORB
