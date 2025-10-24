Bienvenue à Topopolis, la plus incroyable cité souterraine que la Terre ait jamais connue ! Accompagne Topi et Pita dans leur enquête au coeur de la ville du peuple Taupe. Voyage avec eux dans les profondeurs, découvre les indices cachés et les mille détails de ce monde plein de surprises. Avec ton aide, les deux héros réussiront-ils à triompher de l'infâme Talpini, à retrouver leur tante Topaze, et à faire la lumière sur le mystère de l'étrange peuple des Rattops ? Une plongée étonnante et pleine d'humour dans un univers sans pareil ! Un livre à manipuler, à lire et à observer, pour vivre une aventure inoubliable !