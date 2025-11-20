Les juifs orthodoxes en France (1980-2023)

Quand on représente une institution publique laïque, comment réagir face à des pratiques religieuses rigoristes ? Quelles réponses apporter à des demandes à motifs religieux ? Quand on est croyant pour qui la religion n'est pas une option, mais le coeur de la vie de tous les jours, comment pratiquer dans une société sécularisée ? Comment s'adresser à des responsables d'institutions publiques laïques ? Ces questions sont au coeur du débat public depuis une trentaine d'années, en France et en Europe. Elles sont posées presque exclusivement au sujet des musulmans. Or, elles sont également pertinentes dans le cas des juifs orthodoxes. Jusqu'alors passées sous silence, l'ouvrage les explore en plongeant au coeur de l'univers de sens des juifs orthodoxes pour comprendre comment leurs attitudes envers l'hors-groupe sont travaillées par toutes sortes de positions, entre abandon, mise en retrait et investissement mesuré. L'ouvrage montre aussi l'évolution de l'attitude des institutions publiques, inquiètes d'un religieux trop visible. Il nourrit donc un questionnement plus large sur l'inclusion des croyants rigoristes dans une société libérale et démocratique.