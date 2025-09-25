(Se) former à la lutte contre les discriminations racistes

L'action éducative qui constitue l'un des répertoires historiques des luttes antiracistes reste un enjeu majeur comme en témoignent la multiplication des espaces de formation et la diversification des supports. Les contributions de ce dossier, écrites par des chercheur. es ou des praticien. nes, portent sur des actions de formation antiracistes et/ou de lutte contre les discriminations. Elles livrent des retours d'expérience et rendent compte de formations conduites auprès de professionnel. les, que ce soit des agents d'administrations publiques, de grandes entreprises ou d'associations. Elles soulignent la difficulté de nommer le racisme et les discriminations y compris pendant l'enfance et l'importance de la reconnaissance et de la prise en charge par les institutions du caractère systémique des discriminations.