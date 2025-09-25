Inscription
Les mutations du monde du travail

Gulsen Yildirim

Pendant plusieurs décennies, la question du travail, occultée par celle de l'emploi, a quasiment disparu des débats publics. Dans une société confrontée au chômage, la préoccupation légitime a été celle de permettre à chacun d'avoir un travail, peu importe la forme du contrat ou du statut, sans s'intéresser à l'environnement mouvant du travailleur. Or le monde du travail a connu de profonds changements qui sont allés crescendo en raison de l'évolution rapide de la technologie, des nouvelles formes d'organisation du travail et des changements socio-économiques. La pandémie a d'ailleurs été un facteur incontestable d'accélération de ces bouleversements. Bien souvent, ces mutations sont associées à une dégradation continue des conditions de travail. Cette inquiétude se comprend d'autant mieux que les transformations du travail affectent tous les domaines d'activité et que ces changements n'apparaissent pas comme des facteurs de progrès visant à améliorer les droits des salariés ou agents. Aujourd'hui la question du travail revient sur le devant de la scène. Vieillissement du monde du travail, télétravail, flex office ce, nouveaux temps du travail, ubérisation et intelligence artificielle, quête de sens... Ces mutations nous obligent à l'élaboration de nouvelles doctrines qui reposent sur des regards croisés entre plusieurs disciplines.

Par Gulsen Yildirim
Chez Editions L'Harmattan

Gulsen Yildirim

Editions L'Harmattan

Droit du travail et de l'emplo

Les mutations du monde du travail

Gulsen Yildirim

Paru le 25/09/2025

206 pages

Editions L'Harmattan

23,00 €

9782336550558
