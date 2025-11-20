Charles-Edouard Jeanneret, dit Le Corbusier (1887-1965), est sans conteste l'un des architectes les plus importants du XX siècle. De la villa Savoye, à Poissy, à la Cité radieuse de Marseille, de son cabanon au bord de la Méditerranée à la ville de Chandigarh en Inde, en passant par des immeubles d'habitation, une chapelle et même un couvent, il a réalisé sa vie durant des bâtiments devenus des icônes du Mouvement moderne que les amateurs du monde entier viennent visiter. Cet architecte, parfois provocateur, a aussi consacré son temps au dessin, à la peinture et à l'écriture. Théoricien, il a publié une quarantaine de livres qui restent des références. " L'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière ", écrivait celui qui a durablement marqué cette discipline.