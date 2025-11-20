Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Le Corbusier

Guillemette Morel-Journel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Charles-Edouard Jeanneret, dit Le Corbusier (1887-1965), est sans conteste l'un des architectes les plus importants du XX siècle. De la villa Savoye, à Poissy, à la Cité radieuse de Marseille, de son cabanon au bord de la Méditerranée à la ville de Chandigarh en Inde, en passant par des immeubles d'habitation, une chapelle et même un couvent, il a réalisé sa vie durant des bâtiments devenus des icônes du Mouvement moderne que les amateurs du monde entier viennent visiter. Cet architecte, parfois provocateur, a aussi consacré son temps au dessin, à la peinture et à l'écriture. Théoricien, il a publié une quarantaine de livres qui restent des références. " L'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière ", écrivait celui qui a durablement marqué cette discipline.

Par Guillemette Morel-Journel
Chez Editions Les Arènes

|

Auteur

Guillemette Morel-Journel

Editeur

Editions Les Arènes

Genre

Architectes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Corbusier par Guillemette Morel-Journel

Commenter ce livre

 

Le Corbusier

Guillemette Morel-Journel

Paru le 20/11/2025

166 pages

Editions Les Arènes

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037514615
9791037514615
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.