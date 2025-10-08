Au coeur de la police scientifique

Les enquêteurs disposent dorénavant de nombreuses méthodes permettant de reconstituer un crime à partir de traces visibles ou invisibles à l'oeil nu. Cet ouvrage, aussi informatif qu'accessible, explique tous les moyens actuels mis à la disposition des policiers pour traquer les criminels. De la scène de crime à la salle d'audience, suivez le processus complexe qui permet d'identifier et de poursuivre les criminels. - Vous découvrirez les techniques de pointe utilisées pour analyser les preuves, qu'il s'agisse d'un simple cheveu ou de données numériques complexes, ainsi que les techniques que les scientifiques utilisent pour démêler les mystères du passé ou déterminer les causes des décès. - Avec ses schémas limpides et ses diagrammes explicatifs, ce guide vous dévoilera tous les secrets de cette discipline fascinante, en constante évolution.