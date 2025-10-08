Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Au coeur de la police scientifique

Xxx, Larousse, Tom Jackson, Paul Knepper, Audrey Dinghem

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les enquêteurs disposent dorénavant de nombreuses méthodes permettant de reconstituer un crime à partir de traces visibles ou invisibles à l'oeil nu. Cet ouvrage, aussi informatif qu'accessible, explique tous les moyens actuels mis à la disposition des policiers pour traquer les criminels. De la scène de crime à la salle d'audience, suivez le processus complexe qui permet d'identifier et de poursuivre les criminels. - Vous découvrirez les techniques de pointe utilisées pour analyser les preuves, qu'il s'agisse d'un simple cheveu ou de données numériques complexes, ainsi que les techniques que les scientifiques utilisent pour démêler les mystères du passé ou déterminer les causes des décès. - Avec ses schémas limpides et ses diagrammes explicatifs, ce guide vous dévoilera tous les secrets de cette discipline fascinante, en constante évolution.

Par Xxx, Larousse, Tom Jackson, Paul Knepper, Audrey Dinghem
Chez Larousse

|

Auteur

Xxx, Larousse, Tom Jackson, Paul Knepper, Audrey Dinghem

Editeur

Larousse

Genre

Criminalité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Au coeur de la police scientifique par Xxx, Larousse, Tom Jackson, Paul Knepper, Audrey Dinghem

Commenter ce livre

 

Au coeur de la police scientifique

Xxx, Larousse, Tom Jackson, Paul Knepper trad. Audrey Dinghem

Paru le 08/10/2025

176 pages

Larousse

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036056671
9782036056671
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.