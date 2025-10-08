Inscription
Au coeur de la physique quantique

Au cours des cent dernières années, les sciences physiques ont connu une véritable révolution : on a découvert qu'au niveau le plus élémentaire de la matière, rien ne fonctionne comme prévu... Cet ouvrage de vulgarisation scientifique va vous guider dans le monde contre-intuitif de la physique quantique grâce à des explications et des schémas clairs et accessibles. - Découvrez comment la lumière passe à travers une fenêtre, pourquoi le soleil brille, la façon dont les oiseaux migrateurs se dirigent... - Mesurez l'impact de la physique quantique dans notre quotidien : ordinateurs quantiques surpuissants, scanners médicaux, lampes LED, téléphones portables... - Partez à l'assaut de concepts célèbres comme le principe d'incertitude d'Heisenberg, le chat de Schrödinger et les quarks up, down, haut, bas, charme et étrange.

