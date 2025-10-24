La boue des hommes

1984. Jean, autrefois grand photographe animalier, a sombré dans l'alcool et l'oubli. Lorsqu'un groupe de riches hommes d'affaires lui proposent de documenter leur safari clandestin au Kenya, il y voit une chance inespérée de renouer avec sa gloire perdue. Leur cible : le légendaire Léopard Blanc d'Afrique. Pour les chasseurs, un trophée rêvé. Pour Jean, une photo unique. Mais en pleine saison des pluies dans le parc du Masaï Mara fermé au public, l'expédition bascule. Entre les dangers de la savane et les secrets troublants de ses compagnons, Jean plonge dans une aventure où la quête de gloire se mêle à une exploration brutale de la place de l'homme dans la nature.