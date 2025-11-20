Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Pierre Drach

Guy Jacques

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Portrait d'un scientifique hors du commun, entre aventures polaires, combats clandestins et explorations sous-marines Fils du mathématicien Jules Drach et brillant élève de la rue d'Ulm, Pierre Drach se distingue dès sa jeunesse par son talent scientifique et sa curiosité insatiable. Assistant à la faculté des Sciences de Paris, il participe dans les années 1932-1934 à trois expéditions sur le Pourquoi-Pas ? du commandant Charcot au Groenland, où il combine recherche biologique, photographie et alpinisme, développant une approche pluridisciplinaire rare pour l'époque. Ses travaux sur la mue des crustacés, publiés en 1939, restent pendant plusieurs décennies une référence internationale en biologie marine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Drach assume des responsabilités dans la Résistance au sein du réseau CND-Castille, démontrant courage et sens de l'organisation. A la Libération, il joue un rôle décisif dans la reconstruction scientifique française, participant à l'évolution du CNRS et devenant directeur adjoint de 1958 à 1965. Son action ouvre la voie à une océanographie moderne, alliant recherche fondamentale et exploration des fonds marins. Passionné par la plongée autonome, il se forme auprès du Groupe de recherches sous-marines et participe aux missions de la Calypso avec Jacques-Yves Cousteau, contribuant à l'introduction de nouvelles techniques d'observation en profondeur. A Roscoff puis à Banyuls, où il dirige le Laboratoire Arago de 1965 à 1976, il initie des programmes de planctonologie et de biologie cellulaire marine, formant des générations de chercheurs et consolidant la place de la France dans la recherche océanographique mondiale. Ce livre retrace non seulement la carrière scientifique exceptionnelle de Pierre Drach, mais éclaire également son rôle dans les mutations institutionnelles, scientifiques et techniques du XX ? siècle. Il met en lumière la manière dont un chercheur peut conjuguer rigueur scientifique, audace sur le terrain et engagement collectif, tout en laissant un héritage durable dans son domaine. A travers ce récit, le lecteur découvre un homme au croisement de la science, de l'exploration et de l'histoire, dont la trajectoire illustre le dynamisme et l'innovation de l'océanographie française et la richesse d'une vie dédiée à la mer et à la recherche.

Par Guy Jacques
Chez PU Paris-Sorbonne

|

Auteur

Guy Jacques

Editeur

PU Paris-Sorbonne

Genre

Océanographie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pierre Drach par Guy Jacques

Commenter ce livre

 

Pierre Drach

Guy Jacques

Paru le 04/12/2025

450 pages

PU Paris-Sorbonne

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791023140019
9791023140019
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.