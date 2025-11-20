Portrait d'un scientifique hors du commun, entre aventures polaires, combats clandestins et explorations sous-marines Fils du mathématicien Jules Drach et brillant élève de la rue d'Ulm, Pierre Drach se distingue dès sa jeunesse par son talent scientifique et sa curiosité insatiable. Assistant à la faculté des Sciences de Paris, il participe dans les années 1932-1934 à trois expéditions sur le Pourquoi-Pas ? du commandant Charcot au Groenland, où il combine recherche biologique, photographie et alpinisme, développant une approche pluridisciplinaire rare pour l'époque. Ses travaux sur la mue des crustacés, publiés en 1939, restent pendant plusieurs décennies une référence internationale en biologie marine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Drach assume des responsabilités dans la Résistance au sein du réseau CND-Castille, démontrant courage et sens de l'organisation. A la Libération, il joue un rôle décisif dans la reconstruction scientifique française, participant à l'évolution du CNRS et devenant directeur adjoint de 1958 à 1965. Son action ouvre la voie à une océanographie moderne, alliant recherche fondamentale et exploration des fonds marins. Passionné par la plongée autonome, il se forme auprès du Groupe de recherches sous-marines et participe aux missions de la Calypso avec Jacques-Yves Cousteau, contribuant à l'introduction de nouvelles techniques d'observation en profondeur. A Roscoff puis à Banyuls, où il dirige le Laboratoire Arago de 1965 à 1976, il initie des programmes de planctonologie et de biologie cellulaire marine, formant des générations de chercheurs et consolidant la place de la France dans la recherche océanographique mondiale. Ce livre retrace non seulement la carrière scientifique exceptionnelle de Pierre Drach, mais éclaire également son rôle dans les mutations institutionnelles, scientifiques et techniques du XX ? siècle. Il met en lumière la manière dont un chercheur peut conjuguer rigueur scientifique, audace sur le terrain et engagement collectif, tout en laissant un héritage durable dans son domaine. A travers ce récit, le lecteur découvre un homme au croisement de la science, de l'exploration et de l'histoire, dont la trajectoire illustre le dynamisme et l'innovation de l'océanographie française et la richesse d'une vie dédiée à la mer et à la recherche.