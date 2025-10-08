Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Islande

Collectif, Hachette

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide ultra facile à consulter pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et plans hyper lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur de l'Islande : - Toutes les envies de voyage : 1 circuit à partir de Reykjavik vers le Cercle d'or et la péninsule de Reykjanes ; et 1 road trip pour faire le grand tour de l'Islande par la mythique route circulaire n°1. Et en plus des excursions vers les îles Vestmann, le Landmannalaugar... - Des pages thématiques très illustrées : cascades, volcanisme, baignades en eau chaude, sagas et légendes, baleines et macareux, aurores boréales... - Des bonnes adresses de fermes-auberges, cafés... pour se restaurer et sortir. - 30 cartes et 150 photos environ. Suivez le guide et faites-vous plaisir, c'est Simplissime !

Par Collectif, Hachette
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif, Hachette

Editeur

Hachette

Genre

Islande, Groenland

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Islande par Collectif, Hachette

Commenter ce livre

 

Islande

Collectif, Hachette

Paru le 08/10/2025

192 pages

Hachette

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017889731
9782017889731
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.