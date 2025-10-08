Un guide ultra facile à consulter pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et plans hyper lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur de l'Islande : - Toutes les envies de voyage : 1 circuit à partir de Reykjavik vers le Cercle d'or et la péninsule de Reykjanes ; et 1 road trip pour faire le grand tour de l'Islande par la mythique route circulaire n°1. Et en plus des excursions vers les îles Vestmann, le Landmannalaugar... - Des pages thématiques très illustrées : cascades, volcanisme, baignades en eau chaude, sagas et légendes, baleines et macareux, aurores boréales... - Des bonnes adresses de fermes-auberges, cafés... pour se restaurer et sortir. - 30 cartes et 150 photos environ. Suivez le guide et faites-vous plaisir, c'est Simplissime !