L'alphabet des fleurs

Ottilia Adelborg

Un abécédaire magnifiquement illustré, aux accents Art nouveau, chaque lettre représentant une fleur ou autre merveille de la nature - un classique de la littérature suédoise pour enfants, en édition bilingue ! L'alphabet des fleurs est un abécédaire unique en son genre, dont les dessins évoquent à la fois une forme de classicisme (on y décèle des accents Art nouveau), et une vraie modernité - notamment dans la vivacité des couleurs, les postures malicieuses des personnages représentés -, qui en font une oeuvre particulièrement originale, intemporelle. Cet abécédaire, véritable classique en Suède, se décline, aujourd'hui encore, sous de multiples autres formes (posters, cartes postales, mugs...). L'oeuvre d'Adelborg n'a jamais été publiée en français. La présente édition, bilingue, permet, entre autres, de sensibiliser les plus petits à la variété des langues.

Par Ottilia Adelborg
Chez Bibliothèque Ste-Geneviève

|

Auteur

Ottilia Adelborg

Editeur

Bibliothèque Ste-Geneviève

Genre

Alphabet

L'alphabet des fleurs

Ottilia Adelborg

Paru le 20/11/2025

60 pages

Bibliothèque Ste-Geneviève

18,00 €

ActuaLitté
Scannez le code barre 9782900307243
9782900307243
© Notice établie par ORB
