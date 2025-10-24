Inscription
#Polar

L'ange exterminateur

Dominique Bertail, Jean-David Morvan

ActuaLitté
24 août 1944. Madeleine ? alias Rainer ? et ses camarades FFI de la Saint-Just sont brutalement tirés de leur sommeil par un milicien lâchement embusqué sur les toits parisiens. Une fillette innocente tombe sous ses balles. Folle de rage, Madeleine se lance alors elle-même sur les toits pour rendre justice... Elle reçoit ensuite une mission inattendue : éliminer un traître dont la réputation de résistant est pourtant intacte au sein des FFI. Une mission d'" ange exterminateur " si délicate que Madeleine Riffaud, disparue en 2024, gardera jusqu'au bout le secret de l'identité du traître, même face à Jean-David Morvan et Dominique Bertail. A travers ce quatrième tome, vivez la libération de Paris à hauteur de combattante, puis les douloureux constats qui en découlèrent.

Par Dominique Bertail, Jean-David Morvan
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Dominique Bertail, Jean-David Morvan

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Historique

L'ange exterminateur

Dominique Bertail, Jean-David Morvan

Paru le 24/10/2025

128 pages

Editions Dupuis

25,00 €

ActuaLitté
9782808508896
© Notice établie par ORB
