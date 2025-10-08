Le livre officiel pour utiliser son air fryer Ninja® au quotidien, de l'entrée jusqu'au dessert ! Grâce à l'Air fryer Ninja® , vous pouvez frire sans huile, rôtir, cuire, griller, réchauffer, faire croustiller ou déshydrater tous vos aliments préférés dans un seul et même appareil ! Découvrez 150 recettes du monde entier pour vous faire voyager et vous régaler de chez vous : - Bananes plantains frites - Pains roulés à l'ail - Quesadillas au poivron - Mijoté iranien aux lentilles, aubergines et courgettes - Bibimbap de boeuf - Tajines poulet, citron et olives - Mafé - Chow mein aux crevettes - Dorades piri piri - Aubergines japonaises au miso - Mantecaos