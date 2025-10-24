Inscription
#Essais

La Fabrique de Rougon-Macquart

Emile Zola, Colette Becker

Ce volume est consacré au dossier préparatoire de La Débâcle, roman centré sur la défaite de la France face à la Prusse, le 2 septembre 1870, "date terrible" , pour Zola, "désastre aux conséquences capitales" , pour la France de la fin du XIXe siècle. L'oeuvre clôt la série ouverte avec La Fortune des Rougon offrant "le tableau d'un règne mort, d'une étrange époque de folie et de honte" . Pour écrire ce roman qu'il juge "le plus complexe, le plus touffu, le plus long de tous les Rougon-Macquart" , Zola rassemble la plus longue de toutes les documentations rassemblées jusque-là. Il lit plusieurs ouvrages publiés après 1872 par des militaires, s'interrogeant sur les causes de la défaite, car il jugeait qu'il était temps d'écrire "un livre vrai, juste et sain pour la France, par sa franchise même" . Pour compléter sa documentation, il fit un voyage sur les lieux de l'intrigue, Sedan et sa région, prit 110 folios de notes extrêmement précises, suivant, pour son voyage, le trajet du 7e corps de l'armée du Rhin. Il reçut de nombreuses propositions de documents, en particulier de notes prises le soir au bivouac, par des engagés, étudiants, jeunes professeurs, membres de professions libérales, médecins travaillant dans les ambulances, habitants des zones de combats, se rappelant ce qu'ils avaient fait dans la journée, les nouvelles qu'ils avaient apprises. La presse suivit son voyage, car il avait publié des articles pour parler de son roman. Zola trouvait là "la vie, la chose vécue" par les militaires. Il imagine l'idée qui va rendre son récit original, puissant, d'une grande émotion, en créant une escouade de 7 soldats, ouvriers, artisans, un bourgeois, commandés par le sage paysan de La Terre, Jean Macquart, spolié par la famille de sa femme. Zola suit jusqu'à la fin de l'oeuvre ce groupe de comparses aux points de vue divers, rendant la dimension collective d'un événement qui n'est pas à la mesure de l'individu.

Par Emile Zola, Colette Becker
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Emile Zola, Colette Becker

Editeur

Honoré Champion

Genre

Histoire littéraire

La Fabrique de Rougon-Macquart

Emile Zola, Colette Becker

Paru le 24/10/2025

1376 pages

Honoré Champion

385,00 €

9782745362735
