Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Inbound marketing, ABM, Growth Hacking

Gabriel Szapiro, Laurent Ollivier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Faire changer d'ère en s'imprégnant de nouvelles approches marketing et communication pour conquérir et fidéliser Le Moment de Vérité Imaginez-vous devoir lancer un nouveau produit par exemple, que faire ? Grâce à ce livre, vous disposez d'un parcours efficace mettant justement en perspective la trilogie du succès : Inbound Marketing, Growth Hacking, ABM. Après avoir élaboré votre circuit d'influence, qui exprime la typologie de vos clients, vous cernez vos actions d'Inbound Marketing selon la stratégie du Sherpa et ses 7 étapes progressives puis développez une stratégie d'hyperpersonnalisation grâce à la méthode ETHOS (étonnement, trace, humain, On-going, solidarité) et à l'Intelligence Artificielle. >> dix principes d'action, véritable guide d'engagements autour de 7 pôles : la Différence, l'Obsession-Client, la Stratégie Digitale, le Brand Content, l'Hyperpersonnalisation, l'Intelligence Artificielle, l'Alignement marketing / sales.

Par Gabriel Szapiro, Laurent Ollivier
Chez Pearson

|

Auteur

Gabriel Szapiro, Laurent Ollivier

Editeur

Pearson

Genre

Marketing

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Inbound marketing, ABM, Growth Hacking par Gabriel Szapiro, Laurent Ollivier

Commenter ce livre

 

Inbound marketing, ABM, Growth Hacking

Gabriel Szapiro, Laurent Ollivier

Paru le 24/10/2025

224 pages

Pearson

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782744068645
9782744068645
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.