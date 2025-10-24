Inbound marketing, ABM, Growth Hacking

Faire changer d'ère en s'imprégnant de nouvelles approches marketing et communication pour conquérir et fidéliser Le Moment de Vérité Imaginez-vous devoir lancer un nouveau produit par exemple, que faire ? Grâce à ce livre, vous disposez d'un parcours efficace mettant justement en perspective la trilogie du succès : Inbound Marketing, Growth Hacking, ABM. Après avoir élaboré votre circuit d'influence, qui exprime la typologie de vos clients, vous cernez vos actions d'Inbound Marketing selon la stratégie du Sherpa et ses 7 étapes progressives puis développez une stratégie d'hyperpersonnalisation grâce à la méthode ETHOS (étonnement, trace, humain, On-going, solidarité) et à l'Intelligence Artificielle. >> dix principes d'action, véritable guide d'engagements autour de 7 pôles : la Différence, l'Obsession-Client, la Stratégie Digitale, le Brand Content, l'Hyperpersonnalisation, l'Intelligence Artificielle, l'Alignement marketing / sales.