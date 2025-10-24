Paroles du curé d'Ars

A l'occasion du centième anniversaire de la canonisation du Curé d'Ars, voici rassemblées des paroles marquantes issues de ses sermons, de ses leçons de catéchisme, ou glanées au vol par son entourage lors de discussions. Elles sont regroupées de façon thématique, selon le classement qu'en fit l'abbé Bernard Nodet. En lisant ces courtes phrases, on découvre quels thèmes tenaient à coeur au saint curé. On pénètre dans sa contemplation de Dieu, on se laisse conduire sur le chemin des vertus et de la prière, on découvre la grandeur du ministère sacerdotal mais aussi la responsabilité qui incombe à un pasteur, on entre dans le regard ébloui du Curé d'Ars sur l'Eucharistie. Sont évoqués également avec finesse les péchés qui abîment le coeur de l'homme, les tentations, les croix, et les vertus de l'homme nouveau. Un texte profond mis à la portée du plus grand nombre par une préface inédite.