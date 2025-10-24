Inscription
#Beaux livres

Une autre Amérique

Images documentaires, Documentaires Images

A un moment où les fondements de la démocratie sont profondément ébranlés aux Etats-Unis, le numéro expose un autre visage de l'Amérique : celui que reflète depuis des décennies un cinéma engagé en faveur des idéaux de vérité, d'égalité et de justice. Avec des articles de Nicole Brenez, John Gianvito, Arnaud Hée, Romain Lefebvre, Raphaël Nieuwjaer et Ugo Simon. Un hommage à Richard Dindo par Nicolas Philibert et des analyses de films choisis dans l'actualité des sorties complètent ce numéro.

Chez Images documentaires

Paru le 24/10/2025

134 pages

20,00 €

9782491508135
