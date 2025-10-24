Une autre Amérique

A un moment où les fondements de la démocratie sont profondément ébranlés aux Etats-Unis, le numéro expose un autre visage de l'Amérique : celui que reflète depuis des décennies un cinéma engagé en faveur des idéaux de vérité, d'égalité et de justice. Avec des articles de Nicole Brenez, John Gianvito, Arnaud Hée, Romain Lefebvre, Raphaël Nieuwjaer et Ugo Simon. Un hommage à Richard Dindo par Nicolas Philibert et des analyses de films choisis dans l'actualité des sorties complètent ce numéro.