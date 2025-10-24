Bonds of Hercules

Le deuxième tome de la trilogie phénomène VILLAINS OF LORE, la romance dark fantasy best-seller #BookTok ! SUR L'AUTEL DE LA HAINE ET DE L'AMOUR, ELLE DEVRA VERSER LEUR SANG ET SES LARMES. A vingt ans, ma vie a basculé. J'ai découvert que j'étais Hercule, la fille perdue d'Hadès et de Perséphone. J'ai relevé le Défi rituel des Spartes pour prouver ma valeur. Et je me suis retrouvée piégée dans un mariage avec Auguste et Charon : deux époux aussi séduisants que terrifiants, contre qui j'ai juré vengeance. A présent, en tant que Chtonienne, je suis censée survivre à des combats impitoyables dans une arène de gladiateurs... Pourtant, il n'existe pas de champ de bataille plus cruel que celui de mon propre coeur. Je suis liée à des monstres. Mais si, au fond, le véritable monstre... c'était moi ? "Alexis a une personnalité hors du commun. Impossible de ne pas dévorer ce livre d'une traite". RAVEN KENNEDY, GILD TROPES : Extreme enemies-to-lovers - Mariage forcé - Harem inversé - Morally gray characters - Dieux & Monstres - Femme forte - Touch her and die - Who did this to you ? - Stalker - Obsessed MMC JASMINE MAS est une autrice spécialisée dans la romantasy. Ses livres ont figuré sur la liste des best-sellers du New York Times et ont été traduits en plus de 20 langues. Diplômée de lettres classiques à l'Université de Georgetown et spécialisée dans l'antiquité gréco-romaine, cette ancienne avocate passe le plus clair de son temps libre à écrire des histoires mettant en scène des femmes fortes dans des univers fantastiques. Jasmine vit avec son mari et son chat nommé Boo. Elle aime maintenir un lien avec ses lecteurs, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram à @jasminemasbooks. jasminemasbooks. com (Lien -> http : //jasminemasbooks. com/)