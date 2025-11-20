Inscription
#Essais

Ecoutez votre intuition

Collectif, Chantecler, Christian Vandekerkhove

Ecoutez votre intuition Réponses et messages de votre inconscientL'intuition est la force cachée de votre âme. Utilisez ces cartes pour la réveiller. Elles vont vous aider à orienter votre journée positivement ou à résoudre un problème. Ecoutez la voix de votre âme, engagez-vous avec l'univers et éclairez votre chemin. Texte à l'intérieur du couvercle de la boîte. Laissez-vous, chaque jour, guider par votre intuition. Mélangez les cartes pendant que vous faites le vide dans votre tête. Pensez ensuite à la situation qui vous préoccupe et pour laquelle vous voudriez avoir des conseils. Tirez une carte. Lisez le message et laissez-vous guider aujourd'hui par cette pensée. Vous pouvez aussi tirer 3 cartes qui vous parleront du passé, du présent et du futur de la situation. 40 cartes solides et résistantes dans une jolie boîte

Chez Chantecler

|

Auteur

Editeur

Chantecler

Genre

Esotérisme

Paru le 20/11/2025

40 pages

17,95 €

9782803465095
