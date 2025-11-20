Ecoutez votre intuition Réponses et messages de votre inconscientL'intuition est la force cachée de votre âme. Utilisez ces cartes pour la réveiller. Elles vont vous aider à orienter votre journée positivement ou à résoudre un problème. Ecoutez la voix de votre âme, engagez-vous avec l'univers et éclairez votre chemin. Texte à l'intérieur du couvercle de la boîte. Laissez-vous, chaque jour, guider par votre intuition. Mélangez les cartes pendant que vous faites le vide dans votre tête. Pensez ensuite à la situation qui vous préoccupe et pour laquelle vous voudriez avoir des conseils. Tirez une carte. Lisez le message et laissez-vous guider aujourd'hui par cette pensée. Vous pouvez aussi tirer 3 cartes qui vous parleront du passé, du présent et du futur de la situation. 40 cartes solides et résistantes dans une jolie boîte