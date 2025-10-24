Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Soleil Rouge

Charlotte Quelin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tristan a grandi dans un monde où chaque geste est noté, chaque mot surveillé, chaque souvenir réécrit. Adopté après un passage douloureux dans une Maison patriotique de l'enfance, il vit désormais dans une ruche standardisée, entre cours virtuels, évaluation citoyenne et silence familial. Mais sous les apparences d'une société apaisée, les failles sont nombreuses. L'arrivée de Soazig, une nouvelle élève au comportement imprévisible, fait vaciller les certitudes de Tristan. Pourquoi semble-t-elle le reconnaître ? Et pourquoi son appel à l'aide l'ébranle-t-il autant ? Dans un régime où l'obéissance garantit les vacances et la délation rapporte des points, résister peut commencer par un simple doute. Soleil Rouge est un roman d'anticipation saisissant : un éveil intime face au contrôle total. Charlotte Quelin est autrice et juriste. Elle vit à Lyon. Elle a publié Soleil Noir aux éditions d'Avallon en 2022.

Par Charlotte Quelin
Chez Les éditions d'Avallon

|

Auteur

Charlotte Quelin

Editeur

Les éditions d'Avallon

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Soleil Rouge par Charlotte Quelin

Commenter ce livre

 

Soleil Rouge

Charlotte Quelin

Paru le 24/10/2025

154 pages

Les éditions d'Avallon

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385332990
9782385332990
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.