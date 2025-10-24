Tristan a grandi dans un monde où chaque geste est noté, chaque mot surveillé, chaque souvenir réécrit. Adopté après un passage douloureux dans une Maison patriotique de l'enfance, il vit désormais dans une ruche standardisée, entre cours virtuels, évaluation citoyenne et silence familial. Mais sous les apparences d'une société apaisée, les failles sont nombreuses. L'arrivée de Soazig, une nouvelle élève au comportement imprévisible, fait vaciller les certitudes de Tristan. Pourquoi semble-t-elle le reconnaître ? Et pourquoi son appel à l'aide l'ébranle-t-il autant ? Dans un régime où l'obéissance garantit les vacances et la délation rapporte des points, résister peut commencer par un simple doute. Soleil Rouge est un roman d'anticipation saisissant : un éveil intime face au contrôle total. Charlotte Quelin est autrice et juriste. Elle vit à Lyon. Elle a publié Soleil Noir aux éditions d'Avallon en 2022.