L'éternelle modernité de l'art grec

Athéna Tsingarida

Comment les artistes de la modernité ont-ils réussi à se revendiquer de l'héritage antique grec tout en refusant la tradition classique ? De Rodin à Klimt, en passant par les Ballets russes, de nombreux artistes de l'avant-garde européenne ont puisé leur inspiration dans l'art grec archaïque. Mais comment assumer cet héritage tout en s'affranchissant de la tradition classique ? Athéna Tsingarida met en lumière le rôle déterminant de l'archéologie, des musées et du mouvement Arts and Crafts dans la redécouverte de cette esthétique, qui dépasse largement les canons hérités de l'Antiquité. Athéna Tsingarida enseigne à l'Université libre de Bruxelles et occupera la chaire d'archéologie classique de l'Université d'Oxford à partir d'octobre 2026.

Par Athéna Tsingarida
Chez Académie Royale de Belgique

|

Auteur

Athéna Tsingarida

Editeur

Académie Royale de Belgique

Genre

Ecrits sur l'art

L'éternelle modernité de l'art grec

Athéna Tsingarida

Paru le 04/12/2025

144 pages

Académie Royale de Belgique

9,00 €

9782803110216
© Notice établie par ORB
