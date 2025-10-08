Il n'y a pas de lumière sans ombre. Il n'y a pas d'amour sans douleur. La relation de Thomas et Vanessa est constituée d'étincelles romantiques et de crises de jalousie, de désirs réciproques autant que de malentendus insurmontables. Plus d'une fois, ils ont failli se perdre, mais à présent ils semblent prendre la même direction. Pour la première fois, Thomas accepte de se montrer vulnérable et révèle à Vanessa les fantômes qui le hantent. Mais cette nouvelle proximité ne paraît pas suffire, car la souffrance qui l'étreint est trop profonde. Alors que Thomas s'enfonce dans une spirale autodestructrice, Vanessa se rapproche de Logan, son gentil - peut-être trop gentil - ex-copain qui n'a jamais accepté leur rupture. Thomas réussira-t-il à guérir son âme brisée ? Peut-il y avoir une fin heureuse pour deux coeurs qui entrent en collision ?