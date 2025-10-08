Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Damnation

Carrie Leighton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il n'y a pas de lumière sans ombre. Il n'y a pas d'amour sans douleur. La relation de Thomas et Vanessa est constituée d'étincelles romantiques et de crises de jalousie, de désirs réciproques autant que de malentendus insurmontables. Plus d'une fois, ils ont failli se perdre, mais à présent ils semblent prendre la même direction. Pour la première fois, Thomas accepte de se montrer vulnérable et révèle à Vanessa les fantômes qui le hantent. Mais cette nouvelle proximité ne paraît pas suffire, car la souffrance qui l'étreint est trop profonde. Alors que Thomas s'enfonce dans une spirale autodestructrice, Vanessa se rapproche de Logan, son gentil - peut-être trop gentil - ex-copain qui n'a jamais accepté leur rupture. Thomas réussira-t-il à guérir son âme brisée ? Peut-il y avoir une fin heureuse pour deux coeurs qui entrent en collision ?

Par Carrie Leighton
Chez Hachette

|

Auteur

Carrie Leighton

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Damnation par Carrie Leighton

Commenter ce livre

 

Damnation

Carrie Leighton

Paru le 08/10/2025

552 pages

Hachette

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017321620
9782017321620
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.