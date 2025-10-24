ZAPAD, l'heure des guerriers

2028 : depuis plusieurs années, la situation en Ukraine est gelée, mais rien n'est réglé. La trêve fragile entre belligérants n'a rien éteint des haines et des rancoeurs. Avec des ambitions territoriales intactes, la Russie, profitant de l'arrêt des combats, a reconstitué ses forces et tiré les leçons de l'échec de l'invasion de 2022. Le jour où les Etats-Unis, empêtrés dans des difficultés intérieures, doivent faire face à des enjeux existentiels dans le Pacifique, une fenêtre d'opportunité apparaît : pour le Kremlin, il est l'heure de finir la guerre et d'imposer ses conditions face à une Europe plus divisée que jamais. L'offensive est lancée sur plusieurs fronts, avec un redoutable sens de la manipulation. Jusqu'où ira la Russie ? Comment enrayer la mécanique moscovite ? La menace est majeure, un combat intense se prépare !