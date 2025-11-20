Inscription
#Essais

Anne Sylvestre, la magicienne

Jean-Daniel Belfond

ActuaLitté
Une grande âme de la chanson. Pendant plus de soixante ans, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse ou au Québec, Anne Sylvestre (1934-2020) a été ovationnée par un public exigeant, sensible à la beauté de ses textes, à la singularité de ses mélodies. Si ses fabulettes la firent connaître de centaines de milliers d'enfants, son répertoire pour adultes ("Mon mari est parti", "Non, tu n'as pas de nom", "Une sorcière comme les autres", "Juste une femme", en tout près de trois cents chansons) l'a inscrite parmi les créateurs majeurs de son époque, aux côtés de Brassens, Brel, Béart ou Léo Ferré. Aussi à l'aise dans le tour de chant que dans des spectacles à thèmes, cette magicienne des mots et des notes fut la chroniqueuse de son époque, fustigeant les injustices : femmes humiliées, violées, terre nourricière blessée, droits bafoués... au point de devenir l'icône de la chanson féministe d'aujourd'hui. Fan d'Anne Sylvestre depuis l'enfance, l'auteur a noué durant quatre décennies une complicité avec l'artiste. Des souvenirs personnels et cinquante interviews de proches nourrissent cette biographie.

Par Jean-Daniel Belfond
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Jean-Daniel Belfond

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Chanson française

Anne Sylvestre, la magicienne

Jean-Daniel Belfond

Paru le 20/11/2025

391 pages

Le Cherche Midi

22,00 €

ActuaLitté
9782749181899
© Notice établie par ORB
