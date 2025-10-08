Les bêtises

Une histoire Disney Baby inédite dans laquelle les plus coquins des héros se font surprendre enpleine bêtise ! - C'est tellement amusant de dessiner sur les murs et de mettre la pagaille ! Mais c'est moins drôle quand on se fait prendre et qu'il faut tout ranger. Retrouve Stitch, Tic et Tac ou encore les 101 Dalmatiens pour des catastrophes en série ! - Un grand format tout-carton avec des coins ronds pour être manipulé par les petites mains, sans risque de l'abîmer. Dès 2 ans.