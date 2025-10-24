Le capitaine et l'étendard

En 1942, le capitaine Robert de Neuchèze fait partie de ces officiers français qui n'ont plus le droit de combattre l'Allemagne, en application de l'Armistice de juin 1940. Mais la capitulation ne fait pas partie de son vocabulaire. Déjà actif en secret dans la Résistance à l'Occupant dans le Gers, ce capitaine du 2e Dragons d'Auch va basculer dans la clandestinité complète lorsque la zone libre est envahie. Dès lors, ayant rejoint l'Afrique du Nord avec l'étendard de son régiment, il participe à la reconstitution de ce dernier et à la reconquête du territoire national. En septembre 1944, âgé de 40, il meurt lors des combats de la libération d'Autun, en Bourgogne. Le destin héroïque et magnifique d'un homme qui refusa de baisser les bras face à l'ennemi.