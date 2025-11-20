L'impérieux destin du Dr Elise Tome 5

Impératrice tyrannique puis chirurgienne de génie, Elise de Clorence a une nouvelle chance de réparer ses erreurs. Retrouvez l'animé Doctor Elise : The Royal Lady with the Lamp sur Crunchyroll ! Elise commence une course contre la montre pour sauver Albert Child, contre l'avis du prince Linden qui ne supporte pas l'idée qu'elle se mette en danger pour un autre. Le frère du prince ne semble pas indifférent lui non plus aux charmes d'Elise. La jeune femme devra mettre de côté ses sentiments pour affronter l'épidémie qui menace l'empire.