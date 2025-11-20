Inscription
#Manga

L'impérieux destin du Dr Elise Tome 5

Mini, Yuin, Kette Amoruso

Impératrice tyrannique puis chirurgienne de génie, Elise de Clorence a une nouvelle chance de réparer ses erreurs. Retrouvez l'animé Doctor Elise : The Royal Lady with the Lamp sur Crunchyroll ! Elise commence une course contre la montre pour sauver Albert Child, contre l'avis du prince Linden qui ne supporte pas l'idée qu'elle se mette en danger pour un autre. Le frère du prince ne semble pas indifférent lui non plus aux charmes d'Elise. La jeune femme devra mettre de côté ses sentiments pour affronter l'épidémie qui menace l'empire.

Par Mini, Yuin, Kette Amoruso
Chez Kotoon

|

Auteur

Mini, Yuin, Kette Amoruso

Editeur

Kotoon

Genre

Sunjung (shojo)

L'impérieux destin du Dr Elise Tome 5

Mini, Yuin trad. Kette Amoruso

Paru le 20/11/2025

279 pages

Kotoon

14,95 €

9782494102842
