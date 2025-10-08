Inscription
Le guide des pierres et des cristaux - COLLECTOR

Philippe Bataille

Le guide référence de la lithothérapie. Philippe Bataille, spécialiste de la lithothérapie, vous invite à vous connecter aux énergies des pierres et des cristaux. Condensé de plus de 30 ans d'expérience, vous trouverez dans ce guide : - 360 pierres entièrement décryptées ; - Des fiches synthétiques avec les propriétés physiques, énergétiques, émotionnelles et spirituelles de chaque pierre, ainsi qu'un mode d'emploi clair et complet ; - Les photos en couleurs de chaque pierre pour les identifier facilement. PLUS DE 100 000 LECTEURS DEJA CONQUIS PAR CE BEST-SELLER !

Par Philippe Bataille
Chez Hachette

Auteur

Philippe Bataille

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

Le guide des pierres et des cristaux - COLLECTOR

Philippe Bataille

Paru le 08/10/2025

288 pages

Hachette

15,00 €

9782017290629
