Le guide des pierres et des cristaux - COLLECTOR

Le guide référence de la lithothérapie. Philippe Bataille, spécialiste de la lithothérapie, vous invite à vous connecter aux énergies des pierres et des cristaux. Condensé de plus de 30 ans d'expérience, vous trouverez dans ce guide : - 360 pierres entièrement décryptées ; - Des fiches synthétiques avec les propriétés physiques, énergétiques, émotionnelles et spirituelles de chaque pierre, ainsi qu'un mode d'emploi clair et complet ; - Les photos en couleurs de chaque pierre pour les identifier facilement. PLUS DE 100 000 LECTEURS DEJA CONQUIS PAR CE BEST-SELLER !