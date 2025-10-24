Le serment de Capri

A Capri, en 1808, un officier suisse du 1er régiment confie à Malo de Saint-Roch le soin de protéger l'un de ses hommes, Victor Capoue, poursuivi par un tueur lancé à sa poursuite. L'homme de main est missionné par un ministre français, Duc de l'Empire, qui cherche à récupérer des documents compromettants sur son passé de révolutionnaire datant de la Terreur de 1793. Pour sauver le soldat menacé, à Capri, à Jersey puis en Russie, Malo et sa famille devront s'attacher à percer les secrets de Victor Capoue, résoudre une enquête policière, l'accompagner dans une étape de rédemption personnelle, retrouver les documents convoités et remonter jusqu'au commanditaire exilé par Louis XVIII à Trieste.