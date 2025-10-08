Inscription
Dungeons & Dragons Museum

Xxx, Jelley Craig

ActuaLitté
Bienvenue dans ce musée consacré au célèbre Dungeons & Dragons ! Vous y trouverez une collection d'images rares, sélectionnées avec soin, retraçant les moments-clés de l'histoire de ce jeu épique. Redécouvrez l'évolution de D&D au fil des diverses éditions, recrutant toujours plus d'adeptes. Explorez son impact dans la pop culture, des parties diffusées en ligne jusqu'aux séries télévisées les plus populaires comme Stranger Things, en passant par ses adaptations sur grand écran, et bien plus encore. Revivez les cinquante années qui ont façonné le jeu de rôle le plus populaire de tous les temps.

Chez Hachette

Paru le 08/10/2025

88 pages

19,95 €

9782017284659
