Entrez dans un monde magique et renversant ! Débutants motivés ou crocheteurs expérimentés, découvrez le monde incroyable des amigurumis réversibles ! Réalisez de superbes modèles issus de contes de fées : transformez une grenouille en princesse, une sorcière en chaudron ou le Petit Chaperon rouge en loup, en les retournant simplement. - Des amigurumis parfaits pour raconter des histoires. - 12 modèles réversibles, dont des fées qui se transforment en fleurs, un bébé dragon, Cendrillon, Boucle d'or et les trois ours ou la Petite Sirène - Un tutoriel bonus non réversible pour réaliser le prince Charmant présentant la pantoufle de verre à Cendrillon. - Des instructions détaillées des points et des modèles, illustrées de photos, de schémas et de diagrammes. Inclus : tous les points expliqués en vidéo, en anglais