Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Amigurumis réversibles

Febby Pranajaya

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entrez dans un monde magique et renversant ! Débutants motivés ou crocheteurs expérimentés, découvrez le monde incroyable des amigurumis réversibles ! Réalisez de superbes modèles issus de contes de fées : transformez une grenouille en princesse, une sorcière en chaudron ou le Petit Chaperon rouge en loup, en les retournant simplement. - Des amigurumis parfaits pour raconter des histoires. - 12 modèles réversibles, dont des fées qui se transforment en fleurs, un bébé dragon, Cendrillon, Boucle d'or et les trois ours ou la Petite Sirène - Un tutoriel bonus non réversible pour réaliser le prince Charmant présentant la pantoufle de verre à Cendrillon. - Des instructions détaillées des points et des modèles, illustrées de photos, de schémas et de diagrammes. Inclus : tous les points expliqués en vidéo, en anglais

Par Febby Pranajaya
Chez Eyrolles

|

Auteur

Febby Pranajaya

Editeur

Eyrolles

Genre

Couture, tricot

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Amigurumis réversibles par Febby Pranajaya

Commenter ce livre

 

Amigurumis réversibles

Febby Pranajaya

Paru le 27/11/2025

Eyrolles

19,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416023040
9782416023040
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.