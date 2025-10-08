Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La trajectoire des étoiles

Júlia Salomé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce coffret explore en détail l'impact de chaque planète - du Soleil à Pluton en passant par Chiron, le grand guérisseur, et Lilith - lorsqu'elles transitent dans les douze signes du zodiaque. Pour chaque configuration, vous obtiendrez des interprétations riches et nuancées. Le coffret s'inspire de l'élégance et du mystère des anciennes revues ésotériques, mêlant l'esthétique des gravures anciennes à une touche de modernité. Chaque élément du coffret évoque l'atmosphère des salons occultes d'autrefois, où astrologues et érudits décryptaient les mystères des astres à la lueur des bougies. Que vous soyez novice ou passionné d'astrologie, Julia du compte Astrokiff vous invite à explorer les mystères du zodiaque, des planètes et des énergies cosmiques dans un style mystique et moderne. CE COFFRET CONTIENT 144 CARTES ET UN DEPLIANT EXPLICATIF.

Par Júlia Salomé
Chez Hachette

|

Auteur

Júlia Salomé

Editeur

Hachette

Genre

Tarots

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La trajectoire des étoiles par Júlia Salomé

Commenter ce livre

 

La trajectoire des étoiles

Júlia Salomé

Paru le 08/10/2025

288 pages

Hachette

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017267447
9782017267447
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.