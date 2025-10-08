La trajectoire des étoiles

Ce coffret explore en détail l'impact de chaque planète - du Soleil à Pluton en passant par Chiron, le grand guérisseur, et Lilith - lorsqu'elles transitent dans les douze signes du zodiaque. Pour chaque configuration, vous obtiendrez des interprétations riches et nuancées. Le coffret s'inspire de l'élégance et du mystère des anciennes revues ésotériques, mêlant l'esthétique des gravures anciennes à une touche de modernité. Chaque élément du coffret évoque l'atmosphère des salons occultes d'autrefois, où astrologues et érudits décryptaient les mystères des astres à la lueur des bougies. Que vous soyez novice ou passionné d'astrologie, Julia du compte Astrokiff vous invite à explorer les mystères du zodiaque, des planètes et des énergies cosmiques dans un style mystique et moderne. CE COFFRET CONTIENT 144 CARTES ET UN DEPLIANT EXPLICATIF.