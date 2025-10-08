Guinness World Records

Nos experts ont réalisé un top 100 des personnages qui marquent les jeux vidéo ! Du pionnier de l'arcade PAC-MAN aux nouveaux héros des jeux mobiles, en passant par les mégastars comme Mario et Lara Croft : découvre-les ! Tu aimeras aussi : - Les jeux de sport - Les tenues les plus cool de Fortnite - Les parcs d'attractions de Nitendo - Les meilleures expériences Roblox - L'histoire des jeux vidéo de comics A toi de jouer ! - Tu veux tenter un record ? On t'explique tout. - Choisis les vainqueurs de notre Ultimate VS Championship !