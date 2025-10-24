Inscription
#Imaginaire

Scribe des miracles

Serge Lehman, Greg Vezon

Illustrations de Greg Vezon Quelques années après Maîtres du vertige, Serge Lehman poursuit son exploration d'un vaste et profus continent méconnu de la littérature française en proposant une nouvelle anthologie consacrée à l'âge d'or de la science-fiction de notre pays qui n'a décidément rien à envier aux créations du monde anglo-saxon qui l'ont éclipsée. Romans, nouvelles, illustrations, bandes dessinées, cinéma, critique, tous les champs sont visités en détail par cet aventurier de l'érudition qui sait associer plaisirs du lecteur, enthousiasmes du redécouvreur et précisions du chercheur afin de faire émerger les courants, les nuances, les interrogations et les singularités d'une époque qui, entre les deux guerres mondiales, vit la France au firmament du genre. Six récits figurent au sommaire de ce volume qui remet en lumière des noms aussi importants que Régis Messac, Jean Ray, Théo Varlet, José Moselli, Tancrède Vallerey et, à seigneur tout honneur, le chantre déçu du merveilleux-scientifique, Maurice Renard. Avec ce nouvel ouvrage de référence, Serge Lehman poursuit son travail passionné de réhabilitation, en même temps qu'il nous offre le merveilleux bonheur de plonger dans les oeuvres d'un imaginaire aussi troublant que puissant.

Par Serge Lehman, Greg Vezon
Chez L'arbre vengeur

|

Auteur

Serge Lehman, Greg Vezon

Editeur

L'arbre vengeur

Genre

Science-fiction

Paru le 24/10/2025

488 pages

26,00 €

9782379414343
