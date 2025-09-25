Inscription
For Gaza With Love

Millie Servant

Sur Gaza, on a lu beaucoup de choses. Les morts comptés comme des perles noires qu'on enfile sans fin. Le débat sur le 7 octobre, comme une partie d'échecs macabre. Le pénible inventaire des pénuries façon tableau Excel de l'enfer. Le disque rayé des promesses diplomatiques - sommets au matin, vetos au soir. Les inlassables rappels historiques, ressassés comme un chapelet de malheurs. Une liste à la Prévert mortifère, qui colle l'envie d'hurler dans un coussin. Et qui plante malgré elle une vilaine graine dans les caboches : pourquoi faudrait-il encore se battre quand le rapport d'autopsie est déjà signé ? Bien sûr, tout ça, il fallait l'écrire. Tout ça, il fallait le lire. L'ennui, c'est qu'on a aussi pas lu beaucoup de choses. Comment les Gazaouis inventent sans cesse des solutions de survie à l'efficacité redoutable. Comment des architectes font pousser des utopies dans les champs de ruine. A quoi ressemblerait une Gaza autodéterminée. A quoi ressemble déjà un oasis de paix dans lequel cohabitent Juifs et Arabes. Comment à Gaza s'invente le futur des occidentaux. Que font les artistes israélien·nes et palestinien·nes en temps de guerre. Ce qu'on n'a pas lu, c'est Gaza non pas seulement comme un lieu qui subit, mais comme un lieu qui produit - de l'art, de la pensée, de la révolte. Gaza est aussi ça. Gaza est aussi tout ce que nous n'avons pas lu. Alors tout ça, on a essayé de l'écrire.

Par Millie Servant
Chez Climax

|

Auteur

Millie Servant

Editeur

Climax

Genre

Essais généraux

For Gaza With Love

Millie Servant

Paru le 25/09/2025

132 pages

Climax

17,50 €

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
