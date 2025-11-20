Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Le pécheur

J.l. Drake, Annabelle Blangier, J-L Drake

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un dernier tome intense et grandiose. Notre empire est perdu. Ma rage a poussé Kenna à bout. Mais je n'avais pas le choix, je devais assouvir ma soif de vengeance. Et protéger ceux qui me sont chers, car le danger rôde. Pendant ce temps, un ennemi invisible et impitoyable joue une partie dangereuse derrière les barreaux. Quelqu'un doit mourir et mon ennemi a choisi de s'attaquer à ce qui m'appartient. A ceux que j'aime. Kenna est en grand danger. Des secrets sont révélés et le chaos règne. Peu importe. Je traquerai les traîtres et je les tuerai. Tous. Quel qu'en soit le prix ! Je dois reconquérir notre empire et la mort réclame son dû.

Par J.l. Drake, Annabelle Blangier, J-L Drake
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

J.l. Drake, Annabelle Blangier, J-L Drake

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le pécheur par J.l. Drake, Annabelle Blangier, J-L Drake

Commenter ce livre

 

Le pécheur

J.l. Drake, J-L Drake trad. Annabelle Blangier

Paru le 20/11/2025

432 pages

Alter Real éditions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385754846
9782385754846
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.