Le pécheur

Un dernier tome intense et grandiose. Notre empire est perdu. Ma rage a poussé Kenna à bout. Mais je n'avais pas le choix, je devais assouvir ma soif de vengeance. Et protéger ceux qui me sont chers, car le danger rôde. Pendant ce temps, un ennemi invisible et impitoyable joue une partie dangereuse derrière les barreaux. Quelqu'un doit mourir et mon ennemi a choisi de s'attaquer à ce qui m'appartient. A ceux que j'aime. Kenna est en grand danger. Des secrets sont révélés et le chaos règne. Peu importe. Je traquerai les traîtres et je les tuerai. Tous. Quel qu'en soit le prix ! Je dois reconquérir notre empire et la mort réclame son dû.