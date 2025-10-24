AU COURS DU PRINTEMPS 1996, UN PRODUCTEUR ANGLAIS ET UN GUITARISTE AME ? RICAIN DE ? BARQUENT A` LA HAVANE. Leur ide ? e ? Re ? unir pour la premie`re fois en studio des musiciens cubains et des griots du Mali. Finalement la rencontre n'aura pas lieu. A place, dans l'urgence, s'improvise un album ou` des musiciens de l'a^ge d'or mis a` la retraite vont retrouver une seconde jeunesse et faire renai^tre une musique a` l'abandon. Et avec elle toute une e ? poque. Voila` pour la premie`re fois l'histoire comple`te de l'album du Buena Vista Social Club, fruit de hasards, de rendez-vous manque ? s et d'un improbable alignement d'e ? toiles, qui s'est vendu a` plus de huit millions d'exemplaires. Celle d'un film signe ? Wim Wenders qui, mieux qu'accompagner, va amplifier le phe ? nome`ne et le rendre plane ? taire. Mais aussi l'histoire d'un pays re ? silient qui affronte une crise sociale et e ? conomique sans pre ? ce ? dent. Cette histoire est raconte ? e par un journaliste pre ? sent sur place a` l'e ? poque qui a rencontre ? la plupart des acteurs de cette aventure unique : Ibrahim Ferrer, Rube ? n Gonza ? lez, Compay Segundo, Omara Portuondo, Eliades Ochoa, Ry Cooder, Nick Gold. L'histoire d'un miracle comme seul la musique sait en provoquer.
Par
Francis Dordor, Wim Wenders, Ry Cooder Chez
GM Editions
