Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Buena Vista Social Club

Francis Dordor, Wim Wenders, Ry Cooder

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
AU COURS DU PRINTEMPS 1996, UN PRODUCTEUR ANGLAIS ET UN GUITARISTE AME ? RICAIN DE ? BARQUENT A` LA HAVANE. Leur ide ? e ? Re ? unir pour la premie`re fois en studio des musiciens cubains et des griots du Mali. Finalement la rencontre n'aura pas lieu. A place, dans l'urgence, s'improvise un album ou` des musiciens de l'a^ge d'or mis a` la retraite vont retrouver une seconde jeunesse et faire renai^tre une musique a` l'abandon. Et avec elle toute une e ? poque. Voila` pour la premie`re fois l'histoire comple`te de l'album du Buena Vista Social Club, fruit de hasards, de rendez-vous manque ? s et d'un improbable alignement d'e ? toiles, qui s'est vendu a` plus de huit millions d'exemplaires. Celle d'un film signe ? Wim Wenders qui, mieux qu'accompagner, va amplifier le phe ? nome`ne et le rendre plane ? taire. Mais aussi l'histoire d'un pays re ? silient qui affronte une crise sociale et e ? conomique sans pre ? ce ? dent. Cette histoire est raconte ? e par un journaliste pre ? sent sur place a` l'e ? poque qui a rencontre ? la plupart des acteurs de cette aventure unique : Ibrahim Ferrer, Rube ? n Gonza ? lez, Compay Segundo, Omara Portuondo, Eliades Ochoa, Ry Cooder, Nick Gold. L'histoire d'un miracle comme seul la musique sait en provoquer.

Par Francis Dordor, Wim Wenders, Ry Cooder
Chez GM Editions

|

Auteur

Francis Dordor, Wim Wenders, Ry Cooder

Editeur

GM Editions

Genre

Variété internationale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Buena Vista Social Club par Francis Dordor, Wim Wenders, Ry Cooder

Commenter ce livre

 

Buena Vista Social Club

Francis Dordor

Paru le 24/10/2025

250 pages

GM Editions

32,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377972715
9782377972715
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.