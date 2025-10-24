Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Tashiro est un peu... Tome 4

Yamada

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La première fois qu'il rencontre Tashiro, Ebihara n'a pas exactement la meilleure des impressions. Son camarade de fac a l'air si sombre et taciturne qu'il a l'impression d'être en train de se faire taxer son porte-feuille par un voyou. Mais derrière ces apparences se cachent un garçon tout-à-fait sympathique, un excellent joueur de jeux de rythme, et surtout... un mec timide et maladroit, qui est très amoureux de lui ! - Tendre et original, un titre adorable plébiscitée au Japon, récompensée aux Chil-Chil et avec plus d'un demi million de fans confirmés sur Pixiv ! - Une comédie romantique drôle et bien rythmée à dévorer sans faim ! - UNE COMEDIE ROMANTIQUE DRÔLE ET CHARMANTE, ULTRA-POPULAIRE AU JAPON !

Par Yamada
Chez Taifu Comics

|

Auteur

Yamada

Editeur

Taifu Comics

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tashiro est un peu... Tome 4 par Yamada

Commenter ce livre

 

Tashiro est un peu... Tome 4

Yamada

Paru le 24/10/2025

224 pages

Taifu Comics

9,35 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782375065785
9782375065785
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.