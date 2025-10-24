Tashiro est un peu... Tome 4

La première fois qu'il rencontre Tashiro, Ebihara n'a pas exactement la meilleure des impressions. Son camarade de fac a l'air si sombre et taciturne qu'il a l'impression d'être en train de se faire taxer son porte-feuille par un voyou. Mais derrière ces apparences se cachent un garçon tout-à-fait sympathique, un excellent joueur de jeux de rythme, et surtout... un mec timide et maladroit, qui est très amoureux de lui ! - Tendre et original, un titre adorable plébiscitée au Japon, récompensée aux Chil-Chil et avec plus d'un demi million de fans confirmés sur Pixiv ! - Une comédie romantique drôle et bien rythmée à dévorer sans faim ! - UNE COMEDIE ROMANTIQUE DRÔLE ET CHARMANTE, ULTRA-POPULAIRE AU JAPON !